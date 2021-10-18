Ижевск, 18 октября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 35 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано 36 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

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Скончались 19 женщин в возрасте от 53 до 89 лет и 16 мужчин в возрасте от 38 до 83 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2511 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 октября в регионе выявили 369 новых случаев заражения коронавирусом, это очередной рекордный показатель прироста инфицированных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 368 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 59 051 случая. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8948 жителей.

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