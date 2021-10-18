Якутск, 18 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Все жители села Бясь-Кюель, лишившиеся жилья из-за лесного пожара, получили ключи от новых домов. Всего менее, чем за два месяца, в населённом пункте построили 34 дома. Жильё полностью благоустроено и снабжено всем необходимым, написал на своей странице в Instagram глава региона Айсен Николаев.

Олег Кугаев ИА REGNUM С 2003 года старые дома стали заменять на новые коттеджи

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«Сейчас радостно видеть, что нам, несмотря на сомнение скептиков, удалось исполнить обещанное. Десять компаний участвовали в возведении домов нового микрорайона. Мы не только построили для людей жильё, но сделали его полностью благоустроенным, снабдили всем необходимым. В селе завершены все дорожные работы, к домам проведен высокоскоростной интернет, отстроены новые коровники, включая ферму на 100 голов», — рассказал глава региона.

По его словам, восстанавливать дома помогала вся республика, приезжали волонтёры. По информации первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Бердникова, в качестве строительного материала выбрали МХМ-панели. Все проекты обсуждались с жителями.

«Жители ставили условие, чтобы материал был экологичным. Например, люди наотрез отказались от пенобетонных блоков. Хотели дом из бруса. Но физически невозможно в такие короткие сроки построить из бруса дома. Ведь дому из бруса нужно время для усадки, да и столько объема бруса мы не сможем подготовить. Таким образом, обоюдным решением остановились на строительном материале МХМ-панель. Материал не хуже бруса. Экологичен, держит тепло», — рассказал Дмитрий Бердников.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа на село Бясь-Кюель перекинулся огонь лесного пожара. Сгорели 39 домов, хозпостройки, автомобили, техника, сено и домашний скот.