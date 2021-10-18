В селе Якутии достроили дома на месте уничтоженных лесными пожарами
Якутск, 18 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Все жители села Бясь-Кюель, лишившиеся жилья из-за лесного пожара, получили ключи от новых домов. Всего менее, чем за два месяца, в населённом пункте построили 34 дома. Жильё полностью благоустроено и снабжено всем необходимым, написал на своей странице в Instagram глава региона Айсен Николаев.
Читайте также: В Якутии достроили первый дом для пострадавших от лесного пожара
По его словам, восстанавливать дома помогала вся республика, приезжали волонтёры. По информации первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Бердникова, в качестве строительного материала выбрали МХМ-панели. Все проекты обсуждались с жителями.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа на село Бясь-Кюель перекинулся огонь лесного пожара. Сгорели 39 домов, хозпостройки, автомобили, техника, сено и домашний скот.