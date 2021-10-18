Хабаровск, 18 октября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Хабаровский краевой суд вынес приговор 31-летней женщине и 32-летнему мужчине, которых признал виновными в убийстве с разбоем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

40.мвд.рф Оперативники задержали подозреваемого в убийстве

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В суде установлено, что в апреле 2020 фигуранты в посёлке Переясловка договорились между собой о краже золотых украшений у своей одноклассницы, разработали план преступления и распределили роли. Далее в ходе совместного употребления спиртного обвиняемая предложила продолжить застольё у неё дома.

Находясь в квартире, применяя насилие, обвиняемая монтировкой нанесла потерпевшей удар по голове, в результате одноклассница упала на пол, а преступница потребовал у нее передать им свои золотые украшения. Потерпевшая отказалась и подельники продолжили её избивать. Затем при помощи веревки жертву задушили.

После смерти подруги, обвиняемые похитили украшения на общую сумму свыше 100 тыс. рублей.

Суд назначил женщине наказание 17 лет, мужчине 20 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего и строго режима соответственно.

Еще одним фигурантом дела оказался 72-летний сожитель матери обвиняемой, который, желая помочь скрыть следы преступления и избежать уголовную ответственность за убийство, предпринял меры к сокрытию трупа, изменению обстановки на месте происшествия.

Пожилому человеку за заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 40 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил и будет обжаловаться осужденными в связи с несогласием с ним.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области установлен и арестован подозреваемый в убийстве, совершённом десять лет назад. Труп был найден расчленённым.