Ижевск, 18 октября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 18 октября выявили 369 новых случаев заражения коронавирусом, это очередной рекордный показатель прироста инфицированных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 368 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 59 051 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 52 ребенка в возрасте до 14 лет и 102 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 215 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 47 592 человека. Скончались 2511 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 35 летальных случаев. Накануне скончались 36 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8948 жителей. Из числа получающих лечение 7038 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1715 человек — в состоянии средней степени тяжести, 636 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 5 по 15 октября в Удмуртии вакцинировались первым и вторым компонентом вакцины от COVID-19 около 38,5 тыс. человек. Темп вакцинации после введения обязательной прививки вырос почти в три раза. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 80% взрослых жителей Удмуртии — около 924 тыс. человек.

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