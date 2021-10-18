Вашингтон, 18 октября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Настороженность к внешнеполитическому курсу администрации президента США Джо Байдена встречается среди руководства стран, союзных Соединённым Штатам. Об этом пишет газета The Washington Post.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Издание отмечает, что на фоне беспорядочного выхода США из Афганистана и напряжённых отношений с Францией может показаться, что между Вашингтоном и его самыми надёжными союзниками ослабевают связи. Байден находится на президенском посту меньше года, но многие из его политических противников и некоторые из друзей полагают, что доверие к США подорвано.

Так, президент Латвии Эгилс Левитс заявил в интервью, что «Америка вернулась», и это нельзя отрицать. Однако это возвращение явлено где-то сильнее, а где-то слабее.

Неназванный чиновник одной из европейских стран полагает, что потеря доверия к США совершенно преувеличена. Таково сейчас клише во внутриполитических спорах, отметил он и добавил, что доверие к администрации Байдена будет зависеть от того, какие свои обещания американский лидер сможет выполнить.

Байдена, говорится в публикации, неизбежно сравнивают с Трампом. Так, министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану споры с Вашингтоном, связанные с австралийскими подлодками, напомнили «времена Трампа».

Для Саудовской Аравии Байден отстранён, и это тревожит Эр-Рияд. Ведь при Трампе у саудовской стороны положение было привилегированным. Вместе с тем Байден многим странам знаком хорошо, например, Южной Корее. Ранее, отмечает глава южнокорейского МИД Чон Ый Ён, Байден очень разумно подходил к возможностям мироного решений корейского вопроса.

Многие чиновники из союзных Соединённым Штатам стран разочарованы решением Байдена вывести войска из Афганистана. Некоторые сначала узнали об этом из СМИ, и только затем получили официальную информацию.

«Это оставляет неприятный осадок в НАТО», — заявил европейский представитель высокого ранга.

По его словам, американская администрация всегда действует в интересах США, хотя некоторые полагали, что Байден будет противоположностью Трампу.

Сотрудник администрации Байдена, комментируя восприятие другими странами уход из Афганистана, отметил, что широкий круг союзников предпочёл бы иную политику со стороны США. Справедливым будет сказать это, добавил он.

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