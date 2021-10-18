Онгудайский район, Алтай, 18 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Республике Алтай правоохранители выясняют обстоятельства необычного ДТП, в результате которого пострадал человек. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

МВД по Республике Алтай ДТП в Горном Алтае

Днём 17 октября на трассе «Чуйский тракт» в Онгудайском районе на тягаче Freightliner CL-120 064 произошла деформация тормозного барабана заднего левого колеса. Вылетевший в результате фрагмент конструкции попал в движущийся по встречной полосе автомобиль Лада Веста.

В результате происшествия 59-летний водитель легкового автомобиля был доставлен в Онгудайскую районную больницу.