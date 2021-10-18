Москва, , 12:35 — REGNUM Взгляды немецких политиков и миллионов простых немцев во многом обусловлены американской пропагандой. Об этом 18 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не надо забывать и то, что немцам более 70 лет западная пропаганда промывала мозги по поводу СССР», — заявил эксперт.

«Эти клише никуда не делись, они глубоко сидят в головах миллионов простых немцев и тысяч немецких политиков. Причем, не только представители ХДС по примеру Реттгена или Урсулы фон дер Ляйен носятся по коридорам власти с антироссийской и трансатлантической повесткой, но даже политики левого толка», — пояснил Борисов.

«Мы в России очень и очень недооцениваем американское влияние на Германию и влияние западной пропаганды на умы немцев» — заключил Борисов.

Напомним, что в Киеве завершился саммит «Украина-ЕС», 23-й по счету, в рамках которого рассматривались вопросы различного взаимодействия между Украиной и ЕС.