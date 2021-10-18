Киев, , 09:45 — REGNUM Дружба Украины с Западом похожа на отношения супругов из одесского анекдота. Такое сравнение сделал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «Украина 24».

Флаги ЕС и Украины Andrew Bossi

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«Сегодня дружат они (власти Украины — Прим. ИА REGNUM с Западом? Нет. Хотите, я вам анекдот расскажу про дружбу с Западом? В Одессе слышал, очень хороший. Вот точно, как у нас с Западом происходит», — отметил парламентарий.

В анекдоте, рассказанном депутатом, одна женщина делиться со своей подругой опасениями о том, что её муж разлюбил её. Такие тревожные мысли у женщины возникли потому, что её супруг уже два года не появлялся дома. Подобным образом обстоят дела и в отношениях Запада с Украиной.

По мнению парламентария, у Запада свои интересы, и непонятно, зачем он нужен рядовых жителям Украины. При этом он подчеркнул, что Украину невозможно перенести в Европу с её чистыми улицами и верховенством права, но можно построить в стране такой же образ жизни.

«Пусть Европа к нам приходит. Я только за — пусть будет Европа. Но как-то странно она к нам приходит. У нас высасывают всё, что можно, начиная от людских каких-то ресурсов, кончая Карпатами», — пояснил политик.

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«А что мы получаем от Европы, можно мне узнать? Обязательную пропаганду гомосексуализма? Ну так извините, для этого что, надо в Европу идти? Пусть сами идут, у нас своих этих хватает», — добавил Рабинович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный бывший советник Джорджа Буша-младшего по России, профессор Йельского университета, директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм заявил, что на Западе, в частности в Вашингтоне, нарастает усталость от украинской тематики. Это одна из причин, по которой Соединённые Штаты больше не намерены обсуждать Киев с Москвой.