Москва, 18 октября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Рекордный рост цены на хлопья для овсянки зафиксирован в России. Об этом 18 октября сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

QuoteInspector Рост цен

Уточняется, что, по данным службы, в августе текущего года розничные цены на этот вид продуктов питания составили 80,5 руб. за 1 кг, а в сентябре увеличились до 80,9 руб. за 1 кг.

Кроме того, указывается, по данным исследовательской компании GfK, также подорожала овсяная каша в магазинах, включая хлопья быстрого приготовления — до 94 рублей за 1 кг.

При этом отмечается, что отметку в 80 руб. за 1 кг цена на хлопья для овсянки превысила впервые за историю наблюдений Росстата как минимум с 2020 года, а в августе и сентябре 2020 года цена на эти хлопья составляла 72,1 руб. за 1 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Бурятии с начала года цены на продовольственные товары выросли в среднем на 6%.