Новосибирск, , 09:46 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 18 октября, задержан заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Владимир Нормайкин. Об этом сообщает редакция «Прецедент» со ссылкой на осведомленный источник.

Коррупция Images Money

По данным источника, задержание связано с реализацией на территории Новосибирской области программы «Чистая питьевая вода», реализацию которой курировал Нормайкин. Отмечается, что у него был «свой» подрядчик на протяжении нескольких лет.

В региональном управлении СКР России информацию о задержании чиновника официально не подтвердили, но и не опровергли.