Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Два человека погибли, еще один тяжело пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Ломоносовском районе Ленинградской области, в которое попал автомобиль Nissan Primera. «Вторым участником» ДТП стало дерево.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Деревья желтеют

Дорожная авария произошла 18 октября в 00:10 мск на 105 километре автодороги Санкт-Петербург — Ручьи. За рулем иномарки находился гражданин одного из среднеазиатских государств, 1989 года рождения. По неустановленным причинам он совершил съезд с дороги в кювет и столкновение с деревом.

«В результате ДТП водитель и его пассажир, женщина 1987 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия, еще один пассажир, 33-летняя женщина, в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.