Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Казахстанский «Барыс» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Барыса» шайбы забросили нападающие Кирилл Савицкий, Никита Михайлис и Роман Старченко. У СКА отличились форварды Валентин Зыков, Антон Бурдасов и Эмиль Галимов.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Барыса». Решающий бросок исполнил Михайлис.

На сегодняшний день «Барыс» занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 18 очков. СКА идёт на втором месте в Западной конференции с 27 очками.

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