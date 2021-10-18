Элиста, 18 октября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Калмыкии 18 октября ожидаются дожди и потеплеет до +21 градуса. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Краски осени

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Небольшой дождь может пойти в ряде территорий Калмыкии. Ветер будет дуть со скоростью 3−8 метров в секунду, днём порывы будут достигать 13 метров в секунду.

В дневные часы воздух прогреется до +16…+21 градуса, в Элисте — до +17…+19 градусов. В ряде муниципальных районов сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса.