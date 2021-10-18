Пермь, 18 октября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В момент стрельбы в Сарсинской средней школе устроивший её шестиклассник боялся сам себя. У него был нервный срыв, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на директора образовательного учреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По словам женщины, мальчик кричал, что в него вселился Бог. В кабинете после недолгих уговоров он отдал ей патрон и оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 октября в школе прогремело два выстрела. Одна пуля попала в дверь, вторая — в потолок.