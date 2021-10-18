Джакарта, , 09:41 — REGNUM Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) официально не будет приглашать лидера военной хунты Мьянмы на конференцию высокого уровня, которая состоится 26−28 октября, сообщает CNN Indonesia.

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На саммит АСЕАН пригласят только неполитических представителей Мьянмы.

АСЕАН начала оказывать давление на Мьянму после того, как 1 февраля в стране произошел военный переворот.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия, Малайзия и Сингапур выступают против присутствия лидера военной хунты Мьянмы Мин Аунг Хлаинга на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

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