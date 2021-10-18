Баку, 18 октября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Баку с официальным визитом 18 октября прибыл заместитель премьер-министра Катара, министр иностранных дел шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

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Сообщается, что гостя из Катара принял глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов. Началась их двустороння встреча.

По информации пресс-службы, участники переговоров обсудят перспективы дальнейшего развития сотрудничества Азербайджана и Катара. Также стороны обменяются мнениями о процессах, протекающих в регионе.

Стоит отметить, что в феврале текущего года в Баку прошло заседание Совместной рабочей группы по инвестициям, созданной в рамках экономической комиссии между правительствами Азербайджана и Катара. Стороны обсудили проделанную работу по укреплению сотрудничества Баку и Дохи, а также наметили план работ на будущее.