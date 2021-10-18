Москва, 18 октября 2021, 12:31 — REGNUM Причинами европейской русофобии являются идеи, заложенные ещё Альфредом Розенбергом и изложенные им в своей книге. Об этом 18 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Борис Ефимов. Украинские кадры Розенберга. 1936
Борис Ефимов. Украинские кадры Розенберга. 1936

«Сейчас часто вспоминают слова Збигнева Бжезинского про Россию с Украиной и без Украины. Но я бы напомнил более ранние слова и более близкие европейскому уху, написанные ещё в 1930-м году немецким идеологом Альфредом Розенбергом в книге «Мифы двадцатого века», — напомнил Борисов.

«Он задолго до Бжезинского обосновал необходимость оторвать Украину от России», — пояснил эксперт.

«Сейчас европейские политики, конечно, не хранят эту книгу в своих личных библиотеках, но все делают как по написанному в ней» — заключил Борисов.