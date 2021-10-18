Москва, , 12:31 — REGNUM Причинами европейской русофобии являются идеи, заложенные ещё Альфредом Розенбергом и изложенные им в своей книге. Об этом 18 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Борис Ефимов. Украинские кадры Розенберга. 1936

«Сейчас часто вспоминают слова Збигнева Бжезинского про Россию с Украиной и без Украины. Но я бы напомнил более ранние слова и более близкие европейскому уху, написанные ещё в 1930-м году немецким идеологом Альфредом Розенбергом в книге «Мифы двадцатого века», — напомнил Борисов.

«Он задолго до Бжезинского обосновал необходимость оторвать Украину от России», — пояснил эксперт.

«Сейчас европейские политики, конечно, не хранят эту книгу в своих личных библиотеках, но все делают как по написанному в ней» — заключил Борисов.