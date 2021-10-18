Киев, 18 октября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук назвал уголовные дела против него на Украине политическими репрессиями.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

«Я — гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью. А фабрикацию уголовных дел рассматриваю исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии», — говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии.

Он также заявил, что уверен в своей невиновности и будет бороться за восстановление справедливости и торжество закона, а также за привлечение к уголовной ответственности всех, кто «занимается преступной организацией политически мотивированного уголовного преследования».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Украины выдвинули очередные претензии лидеру ОПЗЖ, который и так с середины мая остаётся под домашним арестом. Любопытно, что пойдя на соответствующие переговоры, Медведчук спас Украину от холодной зимы 2014−2015 при полном отсутствии энергоносителей.

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