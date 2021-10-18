Рим, 18 октября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Транснациональный альянс Stellantis (включает в себя итало-американскую компанию Fiat Chrysler Automobiles и французскую Group PSA) планирует перевести модели Ghibli и Quattroporte на электрическую платформу. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Maserati

«Stellantis готовится к энергетическому переходу на всех своих итальянских промышленных объектах», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Stellantis модернизирует производственную площадку Mirafori, расположенную в городе Турин (Италия). После переоснащения автозавода производственные затраты будут снижены — руководство компании не устраивает, что итальянские фабрики обходятся вчетверо дороже, чем автопредприятия во Франции и Испании.

Значительная разница в затратах связана с тем, что изготавливаемые в Италии автомобили продаются гораздо хуже, из-за чего увеличиваются удельные затраты на производство.

Stellantis намерен в ближайшие годы выпустить сразу 20 электрифицированных моделей, среди которых 10 моделей будут полностью электрическими.

Ранее стало известно, что компания Fiat готовит к дебюту модель 500 Hybrid в специальной версии RED. Новинка окрашена в ярко-красный цвет и отличается большим числом опций. Для покупателей будут предложены модели в двух вариантах кузова — седан и кабриолет.

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