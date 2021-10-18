Красноярск, 18 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Министром строительства Красноярского края назначен Михаил Рабушко, сообщили ИА REGNUM 18 октября в региональном правительстве.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Ранее Рабушко являлся руководителем управления капительного строительства региона. Красноярский губернатор Александр Усс поздравил его с назначением.

«Необходимо увеличивать объёмы жилищного строительства, существенно сокращать площади аварийного жилья, запустить программу масштабного обновления Норильска, внедрять комплексный подход к развитию застраиваемых территорий», — подчеркнул Усс в беседе с новым министром.

Справка: Михаил Рабушко родился в 1976 году в городе Загорске Московской области. Окончил Ярославское высшее финансовое училище им. А. В. Хрулева («Финансирование и экономика капитального строительства и промышленного производства»). С 2015 года возглавлял краевое управление капстроительства.

Напомним, краевой минстрой с 1 января 2018 года возглавлял Сергей Козупица. В сентябре 2021 года его назначили заместителем председателя правительства Красноярского края.

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