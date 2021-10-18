Чебоксары, 18 октября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Чувашии за девять месяцев доходы консолидированного бюджета увеличились на 9,1%, расходы выросли почти на 10%. Бюджет при плановом дефиците исполнен с профицитом. Такие данные были представлены сегодня, 18 октября, на планёрке в правительстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Данные минфина Чувашии

Согласно докладу, который представил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, в январе — сентябре 2021 года в консолидированный бюджет Чувашии поступило 58,198 млрд рублей, что на 9,1% больше аналогичного прошлогоднего уровня.

В структуре поступлений собственные доходы увеличились на 13,1% и превысили 31 млрд рублей. Из них налоговые поступления возросли на 10,8%, неналоговые — на 43,2%, составив соответственно 28,311 млрд рублей и 2,69 млрд рублей.

Cap.ru Данные минфина Чувашии

За девять месяцев исполнение консолидированного бюджета составило 54,52 млрд рублей, что почти на 10% больше уровня января — октября 2020 года. За указанный период бюджет исполнен с профицитом в сумме 3,678 млрд рублей при плановом дефиците в размере 6,352 млрд рублей.