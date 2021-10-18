Грозный, 18 октября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Чечне попал под уголовное преследование сотрудник одной из сотовых компаний. Его обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров с использованием своего служебного положения, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как установили следователи, в 2019 году обвиняемый в течение предположительно пяти месяцев следил за переговорами трех абонентов.

«Являясь сотрудником сотовой компании в городе Грозном, из личной заинтересованности и используя свое служебное положение, находясь на своем рабочем месте, незаконно осуществил доступ к детализации телефонных соединений трех абонентов без их согласия, чем нарушил тайну телефонных переговоров», — говорится в сообщении следственного органа.

Любопытного сотрудника уволили, а по факту вторжения в личную жизнь абонентов было заведено уголовное дело, которое с утвержденным обвинительным приговором передано в суд.