Челябинск, 18 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Челябинский «Трактор» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Алексей Колчин ИА REGNUM ХК «Трактор»

В составе «Трактора» дублем отметился нападающий Теэму Пулкинен, ещё по шайбе забросили защитник Илья Карпухин и форварды Лукаш Седлак и Сергей Калинин

В составе «Динамо» отличились нападающие Вадим Шипачёв, Дмитрий Рашевский и Александр Петунин.

Таким образом, «Трактор» вышел на первое место в КХЛ, на счету команды 34 очка. «Динамо» потерпело пятое поражение в последних шести матчах и идёт на восьмом месте с 24 очками.

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