Калуга, 18 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Направить свои денежные средства в ценные бумаги решил почти каждый десятый житель Калужской области. Клиентов, находящихся на брокерском и доверительном обслуживании, насчитывается в регионе 96 тысяч человек. Об этом 18 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управляющего калужским отделением Банка России Ирину Карлаш.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвестиции

При этом калужане чаще сами пробуют себя в роли инвесторов, чем прибегают к помощи профессионалов — количество клиентов в доверительном управлении составляет 3,3 тысячи человек.

«Сегодня большинство калужан предпочитают инвестировать самостоятельно. При этом у тех, кто только начинает путь инвестора, может быть недостаточно опыта и знаний. Чтобы оградить неискушенных в биржевой торговле граждан от вложений в слишком рискованные активы, с 1 октября 2021 года введено специальное тестирование. Тест покажет, в первую очередь самому инвестору, насколько он понимает особенности и риски выбранного продукта. Если тест не сдан — это повод отложить покупку и поискать дополнительную информацию», — отметила Ирина Карлаш.

Около 37 млрд рублей составила совокупная стоимость активов калужских инвесторов на фондовом рынке на 1 июля 2021 года. Из них 30 млрд рублей приходится на граждан, остальное — вложения фирм и предприятий. Средний размер портфеля калужанина на брокерском счете — 367 тысяч рублей, на счете доверительного управления — 800 тысяч рублей.