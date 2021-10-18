У каждого десятого жителя Калужской области есть счёт на фондовом рынке
Калуга, 18 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Направить свои денежные средства в ценные бумаги решил почти каждый десятый житель Калужской области. Клиентов, находящихся на брокерском и доверительном обслуживании, насчитывается в регионе 96 тысяч человек. Об этом 18 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управляющего калужским отделением Банка России Ирину Карлаш.
При этом калужане чаще сами пробуют себя в роли инвесторов, чем прибегают к помощи профессионалов — количество клиентов в доверительном управлении составляет 3,3 тысячи человек.
Около 37 млрд рублей составила совокупная стоимость активов калужских инвесторов на фондовом рынке на 1 июля 2021 года. Из них 30 млрд рублей приходится на граждан, остальное — вложения фирм и предприятий. Средний размер портфеля калужанина на брокерском счете — 367 тысяч рублей, на счете доверительного управления — 800 тысяч рублей.