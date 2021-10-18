Уфа, 18 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Дожди со снегом ожидаются в Башкирии. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

76.mchs.gov.ru Ветер

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Сообщается, что 19 октября местами в республике может пройти небольшой дождь. Ночью температура воздуха в регионе может понизиться до — 5 °C, а днем столбик термометра может подняться до +14°С.

20 октября в Башкирии ожидаются небольшие дожди со снегом. На некоторых участках автодорог ночью, утром возможна гололедица. Ветер ожидается с порывами до сильного. Температура воздуха ночью может опуститься до — 5 °C, днем столбик термометра может подняться до +11°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сильный ветер повредил кровли частных домов и школы.