Москва, , 09:44 — REGNUM Крупные манёвры с участием 4 тыс. военнослужащих начались 18 октября в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном в рамках учений Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство-2021». Об этом сообщает пресс-центр учений.

Учения ОДКБ Mil.ru

В пресс-центре отметили, что на таджикской территории проводятся учения разведки стран ОДКБ «Поиск-2021», сил оперативного реагирования — «Взаимодействие-2021», а также подразделений материально-технического обеспечения — «Эшелон-2021». В них задействованы 4 тыс. человек и более 500 единиц техники.

Площадки для отработки задач — полигоны ВС Таджикистана «Момирак» и «Харб-Майдон». Здесь группировка войск ОДКБ отработает задачи по подготовке и проведению совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. По легенде учений, на территоию государства ОДКБ попытаются проникнуть террористы.

Манёвры продлятся до 23 октября. Как сообщало ИА REGNUM, они проходят на фоне захвата власти в Афганистане радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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