Магнитогорск, Челябинская область, 18 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Alexmagnitog «Арена Металлург»

В составе «Салавата» шайбы забросили нападающие Сергей Шмелёв, Пётр Хохряков, Александр Кадейкин и Теэму Хартикайнен и защитник Филип Ларсен. У «Металлурга» дублем отметился защитник Линус Хультстрём.

Таким образом, «Металлург» прервал свою победную серию из 14 матчей подряд. В последний раз магнитогорский клуб проигрывал 7 сентября также «Салавату Юлаеву» со счётом 2:7.

На сегодняшний день «Металлург» занимает второе место в КХЛ, на счету команды 32 очка. «Салават Юлаев» идёт на третьем месте с 28 очками.