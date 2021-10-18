Киев, 18 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности его «обмена» в Россию при наличии у лидера ОПЗЖ российского гражданства. Заявление оппозиционного украинского политика 18 октября обнародовано на сайте его партии.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

«У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского… То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина», — отметил Медведчук.

Также глава политсовета ОПЗЖ указал, что это также, как он считает, говорит о том, что Украина фактически прекратила свое существование в качестве правового государства.

При этом Медведчук добавил, что, по его мнению, президенту Украины не нужно рассматривать вопроса об обмене.

«Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возможность обмена депутата Верховной рады от партии ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских граждан готовы рассмотреть власти Украины, если бы Россия подтвердила, что у политика есть российское гражданство.