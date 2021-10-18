Москва, 18 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Энергетика в крупных городах отличается высокой эффективностью, поэтому наносит минимальный вред экологии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Российской энергетической недели.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Фрагмент записи своего выступления глава столицы опубликовал 18 октября в личном блоге. В нём Собянин вступил в спор с устоявшимся мнением, что именно крупные города наносят максимальный урон экологии.

«Наиболее эффективная энергетика, минимальный экологический вред, если рассчитывать его на душу населения, приносят именно крупные города, где эффективность энергетики несоизмеримо выше, чем в малых городах и поселениях, как бы это удивительным не выглядело. За счёт концентрации энергетических ресурсов, за счёт сокращения энергетических сетей, концентрации населения эффективность энергии очень и очень высока», — сказал столичный мэр.