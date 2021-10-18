Улан-Удэ, 18 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Бурятии с начала года цены на продовольственные товары выросли в среднем на 6%. Об этом заявил замминистра промышленности республики Алексей Оловянников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального заксобрания.

Мясная продукция

«Наиболее значительный рост зафиксирован на баранину — 115%, на куры охлаждённые и мороженые — 116%, крупа гречневая — ядрица — 116%, вермишель — 117%, лук репчатый — 121%, капуста белокочанная свежая — 181%», — отметили в Народном хурале.

О причинах подорожания еды рассказал гендиректор группы компаний «Титан» Вадим Бредний. По его словам, цены диктует поставщик. Так, за последний год отпускная цена на растительное масло выросло на 50%, в результате чего продукт дорожает и в рознице.

«Мы не можем сдерживать цены на основные продукты питания, поскольку работаем в рыночных условиях», — подчеркнул предприниматель.

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