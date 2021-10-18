Окуловка, Новгородская область, 18 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Новгородской области в сгоревшем частном доме нашли тела супругов, их ребенка спасли соседи. Следственные органы начали проверку. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новгородской области.

Vnovgorod.sledcom.ru Сгоревший частный жилой дом

Пожар в частном доме в посёлке Кулотино Окуловского района Новгородской области произошел 17 октября 2021 года. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух человек — мужчины и женщины. Валдайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новгородской области проводится доследственная проверка. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа.

«По предварительным данным, в доме проживала семья. До прибытия пожарных местными жителями спасена пятилетняя девочка. Ребёнок с термическими ожогами доставлен в больницу», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время следователи СКР совместно с сотрудниками МЧС продолжают осмотр места происшествия, опрашивают соседей. Причина возгорания устанавливается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.