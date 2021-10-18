Самара, 18 октября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Мокрый снег ожидается в Самарской области. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мокрый снег

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Ночью 19 октября в регионе ожидается небольшой дождь. Столбик термометра может опуститься до отметки 0 °C. Днем по области существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Самарской области может подняться до 13 °C.

Ночью 20 октября по области ожидается мокрый снег. При этом воздух может понизиться до — 1 °C. Днем также ожидается мокрый снег. Столбик термометра может подняться до +9 °C.