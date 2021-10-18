Южно-Сахалинск, 18 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Семьям погибших при падении кровли с жилого дома в Александровск-Сахалинском во время циклона, по распоряжению губернатора Сахалина Валерия Лимаренко, выплатят по 500 тыс рублей, об этом глава региона заявил на заседании КЧС 18 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Официальная группа ГУ МЧС по РТ в vk.com Падение кровли. Альметьевск

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«Задача областных властей в кратчайшие сроки оказать семьям погибших всестороннюю поддержку. Это касается не только финансовой помощи», — сказал Лимаренко.

1 млн рублей на помощь семьям выделили из резервного фонда Сахалина и в ближайшие дни деньги будут перечислены получателям.

Материалы для восстановления повреждённых кровель в Александровск-Сахалинском также выделены из резервного фонда области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Александровск-Сахалинский район, который оказался обесточен после сильного циклона, 18 октября направлен вертолёт МЧС.