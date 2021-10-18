Варшава, , 09:25 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции призвал «реалистично оценивать историю и место Польши в Европе» и назвал свою республику «неотъемлемой частью ЕС». Об этом 18 октября сообщает Polskie Radio.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

«Польша — неотъемлемая часть ЕС, а заявления, что наша страна может выйти из этого объединения — это очередные манипуляции Дональда Туска и оппозиции. Партия «Гражданская платформа» придумала эту историю, чтобы поднять свой рейтинг в опросах общественного мнения. Какие бы противоречия не были между нами и Брюсселем, речи о выходе Польши из ЕС не было, нет и не будет», — заявил Моравецкий.

Глава польского правительства также подчеркнул, что Польша находится в ЕС 17 лет, и подавляющее большинство населения поддерживает это, хотя, по его словам, «уже гораздо меньше людей смотрит на ЕС через розовые очки, а больше реалистов, трезво оценивающих ситуацию, фактическое положение дел».