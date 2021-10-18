Сеул, 18 октября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. С 17 по 23 октября первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон посетит Великобританию, Бельгию и Францию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, в ходе поездки в Британию южнокорейский дипломат встретится с высокопоставленными лицами страны, с которыми обсудит ряд вопросов, включая корейско-британские отношения, ситуацию на Корейском полуострове, а также ситуацию на Ближнем Востоке и Афганистане.

Позже Чхве Чжон Гон посетит штаб-квартиру ЕС в Бельгии, где встретится с высокопоставленными лицами МИД Бельгии и заместителем генерального секретаря НАТО.

В ходе визита во Францию представитель Южной Кореи также встретится с высокопоставленными лицами страны, с которыми обсудит вопросы двусторонних отношений, пути расширения сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ситуацию на Корейском полуострове.