Магас, 18 октября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Ингушетии бухгалтер Джейрахской станции по борьбе с болезнями животных попался на хищении 2 млн рублей. Денежные средства предназначались для выплаты заработной платы работникам учреждения, которые на самом деле на рабочих местах не появлялись. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Его расследование взяла под контроль прокуратура республики, сообщили 18 октября в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как удалось установить, главный бухгалтер ветстанции в течение почти полутора лет, начиная с января 2020 года, «совершил хищение бюджетных денежных средств на сумму более 2 млн рублей, выделенных для уплаты заработной платы пяти работникам».

При этом было установлено, что все пятеро сотрудников фактически не работали в данном учреждении. Денежные средства «мертвых душ» присваивал себе главный бухгалтер.

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