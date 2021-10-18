Владивосток, 18 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Приморье на 1 октября численность зарегистрированных безработных составила чуть более 12 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число безработных снизилось на 45%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Безработный

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Ситуация на рынке труда в Приморье характеризуется как стабильная.

«Самый низкий уровень безработицы, не выше 1%, отмечается в крупных городах: Владивостоке, Артеме, Большом Камне, Находке и Уссурийске», — пояснили специалисты.

В наиболее крупных городах региона на одного безработного приходится до десяти вакантных рабочих мест. Наибольшая потребность заявлена в строительстве, сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве, обрабатывающем производстве. Около 70% от общего количества заявленных вакансий предназначены для рабочих профессий.

В органы службы занятости населения работодатели заявили более 68 тыс. вакансий.

Самыми востребованными на рынке труда рабочими профессиями остаются подсобные рабочие, водители и овощеводы. Большую популярность среди служащих профессий получили специалисты, мастера и бухгалтеры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии удалось восстановить численность занятого населения до значений 2019 года. Численность безработных по сравнению с пиком 2020 года снизилась более чем в пять раз.