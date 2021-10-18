Белгород, 18 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Электробус и быструю зарядную станцию доставили в Белгород. Машина вскоре выйдет на городской маршрут, сообщил 17 октября на своей странице в социальной сети губернатор Вячеслав Гладков.

Mos.ru Электробус

Полная вместимость низкопольного электробуса — 85 человек, из них 33 места сидячих, предусмотрены откидные пандусы. Запас хода до 50 км, время полной зарядки составляет 15 минут. Транспорт выпустят на линию по маршруту троллейбуса М8.

«Это экологичный и перспективный транспорт. Будем рассчитывать на федеральную поддержку, чтобы запустить его по маршрутам Белгородской области», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за новые электробусы на городских общественных маршрутах выступал в июне 2021 года мэр Белгорода Юрий Галдун.