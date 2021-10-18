Пермь, 18 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Пермском крае региональное министерство территориальной безопасности проверит охранную организацию, которая обеспечивает безопасность Сарсинской средней школы. Об этом сообщает пресс-служба структуры.

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Такое поручение дал губернатор Дмитрий Махонин. Кроме того, по его поручению на место выехали представители минобразования, в том числе и те, которые курируют работу с психологами и дополнительное образование.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба произошла утром 18 октября. Её устроил шестиклассник. Сегодня занятия в образовательном учреждении отменены.