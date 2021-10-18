В Приамурье в 2022 году начнут ремонт более 20 учреждений здравоохранения
Благовещенск, 18 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Амурской области активно проводятся капитальные ремонты в медучреждениях. Идёт работа по 49 объектам, ещё в 20 работы начнут в 2022 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе правительства региона.
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Капитальный ремонт хирургического корпуса в Тынде выполнен на 87%. В учреждении здравоохранения Архары закончить работы стоимостью 141 млн рублей намерены в 2022 году. В Амурской областной клинической больнице полностью завершился ремонт окон и скоро начнётся ремонт торакального отделения. 17 объектов пока на стадии проектов и готовятся к запуску.
Как сообщало ИА REGNUM, в проекте бюджета Приамурья на следующий год 12 млрд рублей предусмотрены на финансирование системы здравоохранения региона. На эти деньги в том числе купят 252 единицы медоборудования, 30 «скорых» и 50 санитарных автомобилей и 11 единиц техники.