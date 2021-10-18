Москва, 18 октября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Рост средней стоимости кредита на новые машины в России по итогам июля — сентября 2021 года составил 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования «РГС Банк».

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Таким образом, в третьем квартале 2021 года средняя стоимость кредита на новые машины в России достигла 1,631 тыс. рублей, а на подержанные — 797 тыс. рублей.

«По сравнению с III кварталом прошлого года рост среднего чека по автокредиту составил 58% по новым и 34% по подержанным авто», — говорится в сообщении.

Больше всего автокредитов в июле — сентябре 2021 года было оформлено на подержанные машины марок: Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Nissan. Чаще всего приобретали за отчетный период в кредит новые автомобили брендов: Kia, Hyundai, Geely, Volkswagen, Skoda.

Напомним, средняя стоимость трёхлетних машин в России с января по сентябрь 2021 года выросла на 11%.

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