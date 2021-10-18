Томск, 18 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Российские учёные научились выявлять лишнюю, так называемую кольцевую, хромосому у зародыша, несущую минимальные риски для его развития. Это позволяет делать алгоритм, разработанный специалистами НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ РАН совместно с коллегами из новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН. Научная работа проведена на средства гранта Российского научного фонда. Её результаты опубликованы в спецвыпуске международного научного журнала Biomedicines.

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Исследователи выяснили, что лишняя хромосома, которая иногда выявляется у ребёнка, является кольцевой, а не линейной, как обычные, — её концы замкнуты сами на себя, что делает её нестабильной и она «выходит» из клетки в ходе клеточного деления. То есть у ребёнка происходит самокоррекция. Учёные отмечают, что это естественный, но пока малоизученный процесс восстановления хромосомного набора, который даёт возможность плоду развиваться нормально.

Теперь с помощью алгоритма генетики могут определить лишнюю хромосому, которая выявляется у одного зародыша на 50 тысяч, пишет ТАСС. Отмечается, что пока достоверно нельзя сказать, насколько данная аномалия опасна.

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Алгоритм позволит более качественно проводить перинатальную диагностику, спрогнозировать судьбу клеток с хромосомной аномалией и избежать ненужного прерывания беременности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа южнокорейских ученых доказала, что потребление алкоголя во время беременности повышает риск возникновения врождённого заболевания у плода в 11 раз.