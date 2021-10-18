Банги, 18 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы Центрально-Африканской Республики и их союзники из России и Руанды продолжат выполнять свою миссию после вступления в силу перемирия. Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпеме.

hdptcar В Центрально-Африканской Республике

«Силы правосудия будут также осуществлять своё право преследовать и судить виновных в преступлениях и правонарушениях, совершённых в ходе этих операций», — приводит слова Мокпеме РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 октября в Центрально-Африканской Республике действует режим прекращения огня. Президент Фостел Туадера объявил об окончании военных операций на всей территории страны. Генсек ООН Антониу Гуттереш призвал все стороны конфликта в ЦАР соблюдать перемирие.