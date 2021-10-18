Джакарта, 18 октября 2021, 09:16 — REGNUM Правительство Индонезии наладит сотрудничество в сфере здравоохранения с Турцией и наладит совместное производство лекарств, сообщает CNN Indonesia.
Стороны подписали соглашение о совместной разработке и совместном производстве лекарств, в частности, парацетамола.
Индонезия налаживает сотрудничество по совместному производству лекарств с фармацевтическими компаниями Турции.
Напомним, 12−13 октября министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди посетила Турцию, чтобы обсудить ряд вопросов о сотрудничестве между двумя странами.
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