Блинкен обсудил с главой МИД Катара ситуацию в Афганистане
Вашингтон, 18 октября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани ситуацию в Афганистане. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Нед Прайс.
U.S. Department of State
Энтони Блинкен
«Блинкен поблагодарил Катар за тесное партнёрство по вопросам региональной безопасности и помощь в безопасном транзите граждан США, законных постоянных жителей и афганцев, находящихся в опасности», — сказал Прайс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Прайс заявил, что участие американской стороны в консультациях по Афганистану в московском формате чисто теоретически возможно.
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