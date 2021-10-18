Мурманск, 18 октября 2021, 09:14 — REGNUM Новая неделя в правительстве Мурманской области началась в назначения — пост министра информационной политики заняла Ольга Степакова, работавшая в аппарате регионального правительства инвеступолномоченным.
Глава региона отметил, что Степакова эффективно проявила себя в аппарате правительства, фактически занимаясь подготовкой к избирательной кампании.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября с поста министра информполитики ушел Александр Беляев. Он возглавлял ведомство с апреля 2021 года.