Москва, 18 октября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Три четверти работ по реконструкции станции МЦД-4 Матвеевская уже завершены, сообщает 18 октября пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Mosreg.ru Поезд. МЦД

На станции уже готовы новые пассажирские платформы, возле них уже останавливаются поезда. После завершения работ для пассажиров откроется надземный тёплый вестибюль. Подземный переход, которым пользуются сейчас для выхода к нужной платформе, станет транзитным.

В департаменте ожидают двукратное увеличение пассажиропоток на станции к 2025 году — до 5 тыс. пассажиров в сутки.

«В этом году по распоряжению мэра мы сделали особый упор на обновление пассажирской инфраструктуры Киевского направления железной дороги, — рассказал вице-мэр столицы Максим Ликсутов. — Работы на Матвеевском планируем завершить в декабре этого года. Сейчас реконструкция завершена на 75%».