Киев, 18 октября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 9524 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 18 октября сообщает украинский минздрав.

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

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«За сутки 17 октября на Украине зафиксировано 9524 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 790, медработников — 122)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 644 694.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 177 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 60 810.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 329 418 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 13 581 768 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 11 288 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.