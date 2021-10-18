Кызыл, 18 октября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле выясняют обстоятельства убийства 21-летнего местного жителя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, потерпевший скончался около полуночи 17 октября в Республиканской больнице.

Normann Copenhagen Нападение с ножом

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 17-летний подросток. По версии следствия, убийство произошло возле пивного бара в ночь с 16 на 17 октября.

«Между ранее незнакомыми молодыми людьми произошла ссора, в ходе которой подозреваемый имевшимся при себе ножом нанес два удара в область грудной клетки потерпевшего», — отметили в управлении.

Потерпевший в результате скончался в медицинском учреждении.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.