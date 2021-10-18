Новосибирск, 18 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Новосибирске отмечается ухудшение качества воздуха. Согласно данным сервиса Airvoice, уровень загрязнения в 12:40 (время местное) сегодня, 18 октября, оценивается в 7 баллов из 10 возможных.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

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Согласно прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня, 18 октября, во второй половине дня ожидается погода без осадков; ветер юго-западный 2−7 м/с; температура воздуха +7…+9 °C.

Отметим, что сегодня ночью, 18 октября, в Новосибирской области было без осадков, местами в туманах видимость ухудшалась до 200−500 м, в отдельных районах наблюдалась изморозь диаметром 3−20 мм.